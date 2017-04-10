Tarih : 10 Nisan 2017



Yer : Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi



Bilet Fiyatları: 10 TL



Yaş Sınırı: 9+



"Sorgular ve İlişkiler" Günümüz ilişkilerinin monotonluğu ve ilişki içerisinde kadın ile erkeğin rollerini konu alıyor. Oyunda, her iki tarafın ilişkiye bakış açıları ve ilişki içerisindeki sorgulama süreçleri komik bir şekilde mercek altına alınıyor.



Süre: 80 Dakika



Yönetmen: Müşfik Saltık



Yazan: Müşfik Saltık



Oyuncular: Serhat Şahin, Dilek Canbay



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Avcılar



Mekan : Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Reşit Paşa Cad. No: 63



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Sorgular & İlişkiler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır