Sorgular & İlişkiler
Tarih : 10 Nisan 2017 Yer : Avcılar Barış Manço Kültür MerkeziBilet Fiyatları: 10 TLYaş Sınırı: 9+"Sorgular ve İlişkiler" Günümüz ilişkilerinin monotonluğu ve ilişki içerisinde kadın ile erkeğin rollerini konu alıyor.
Tarih : 10 Nisan 2017
Yer : Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Bilet Fiyatları: 10 TL
Yaş Sınırı: 9+
"Sorgular ve İlişkiler" Günümüz ilişkilerinin monotonluğu ve ilişki içerisinde kadın ile erkeğin rollerini konu alıyor. Oyunda, her iki tarafın ilişkiye bakış açıları ve ilişki içerisindeki sorgulama süreçleri komik bir şekilde mercek altına alınıyor.
Süre: 80 Dakika
Yönetmen: Müşfik Saltık
Yazan: Müşfik Saltık
Oyuncular: Serhat Şahin, Dilek Canbay
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Avcılar
Mekan : Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Reşit Paşa Cad. No: 63
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Sorgular & İlişkiler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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