Sorgular & İlişkiler

Tarih : 10 Nisan 2017 Yer : Avcılar Barış Manço Kültür MerkeziBilet Fiyatları: 10 TLYaş Sınırı: 9+"Sorgular ve İlişkiler" Günümüz ilişkilerinin monotonluğu ve ilişki içerisinde kadın ile erkeğin rollerini konu alıyor.

Sorgular & İlişkiler

Tarih : 10 Nisan 2017

 Yer : Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

Bilet Fiyatları: 10 TL

Yaş Sınırı: 9+

"Sorgular ve İlişkiler" Günümüz ilişkilerinin monotonluğu ve ilişki içerisinde kadın ile erkeğin rollerini konu alıyor. Oyunda, her iki tarafın ilişkiye bakış açıları ve ilişki içerisindeki sorgulama süreçleri komik bir şekilde mercek altına alınıyor.

Süre: 80 Dakika

Yönetmen: Müşfik Saltık

Yazan: Müşfik Saltık

Oyuncular: Serhat Şahin, Dilek Canbay

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Avcılar

Mekan : Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Reşit Paşa Cad. No: 63

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Sorgular & İlişkiler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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