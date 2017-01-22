Sony Xperia X2 Geliyor!

Sony, belki de en sık amiral gemisi tanıtan akıllı telefon üreticisi konumuna yerleşmiş olabilir. Zira 6 aylık döngüler halinde yeni amiralini tanıtan Sony, bu sene de muhtemelen bunu tekrarlayacak. Önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde sahne alacak olan Sony, basına davetiyelerini geçmeye başladı. 27 Şubat 2017, 8: 30 olarak görünen davetiye, muhtemelen bizleri Xperia X2'nin tanıtımına götürecek.



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Sony'nin gelecek amirali Xperia X2 hakkında bilinenler arasında, telefonun 5 veya 5.2 inç büyüklüğünde, Full HD bir ekrana sahip olacağı ve Qualcomm yonga setiyle gelecek olup, üzerinde 4 GB da RAM bulunduracağı yer alıyor. Qualcomm'un hangi işlemcisini göreceğimiz ise kesinleşmiş değil. Ancak Snapdragon 835 olması kuvvetle muhtemel.



Öte yandan Sony, orta segmente uygun cep telefonlarını da tanıtabilir. Bunlar arasında Snapdragon 600'lü seçenekleri görebiliriz. Yine bir diğer ihtimal, Sony'nin giyilebilir cihazlarına yönelik. Android Wear 2.0'ın şubat ayında gelecek olması, Sony'nin de yeni Android Wear 2.0'lı saatlerini yine MWC 2017'de görme ihtimalimizi yükseltiyor.



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Elbette henüz bunların hiçbiri kesin değil. 27 Şubat sabahına kadar da kesinleşmeyecek kuşkusuz. CHIP Online olarak yerinde takip edeceğimiz etkinlikten ilk haberleri sizlere aktarıyor olacağız.