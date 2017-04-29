Sony, Son 20 Yılın En Yüksek Karını Bekliyor

Sony, yaptığı açıklama ile faaliyet karının 2018 yılı itibari ile son 20 yılın en yükseği olacağını tahmin etti ve 4.5 milyar dolara yakın bir gelir kaydedeceklerini ifade etti.



Yıllık gelirinin geçen seneyle kıyaslandığında yüzde 73 kadar arttığının altı çizilen Sony, 2018 yılının Mart sonuna dek elde edeceği faaliyet karının 4.5 milyar doları bulacağını belirtti. Tahminlerin başarılı olması durumunda, 1998 yılının Mart ayından bu yana Sony'nin elde ettiği 526 milyar dolardan sonraki en yüksek kar olacağı düşünülüyor. 1998 yılında Sony, PlayStation oyun konsolunun hızlıca yükselişi ve "Men in Black"in (Siyah Giyen Adamlar) gişedeki başarısı bir araya gelince toplamda rekor kırarak bu rakamı yakalamıştı.



Altın çağdaki karına yaklaşan CEO Kazuo Hirai, laptop işindeki gelişimi ve televizyon operasyonlarındaki kısıtlamalar sonrasında bu rakamları yakaladığını belirtmişti.



Görüntü sensörlerinin giderek artan satış rakamları Sony'nin bu karı yakalamasındaki en büyük sebeplerin başında gelirken, akıllı telefon üreticilerinin dual-kamera denilen özelliğe geçmesiyle birlikte bu sensörlerin önemi de kat be kat artmış oldu. Çip bölümüne ait sensörlerin, bu sene 120 milyar yen getirisinin olacağı düşünülüyor.



Oyun sektöründe ise Sony, karının yüzde 25.4 kadar büyüyeceği ve yazılım satışlarının giderek artacağı yönünde tahminde bulunuyor.