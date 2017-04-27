Sony Playstation 5 Üretimi Başladı !

Sony'nin yeni konsolu olan Playstation 4 Pro'nun çıkmasının üzerinden henüz 1 yıl geçmeden yeni konsolun haberi geldi bile. Yeni Playstation olacak olan PS5'in üretimi başlamış bile, gelin bir detaylara göz atalım.



Japonya basınından aktarılan bilgilere göre Sony, bünyesinde çalışacak olan yeni mühendisler işe almaya başladı ve bu mühendisleri Playstation'a alternatif bir konsol üretmek adına alıyor.







Basından sızan başka bir bilgiye göre ve doğruluk payı diğerine göre daha yüksek olarak yeni konsolu olacak Playstation 5'in üretimine bu ekip önderliğinde başlayacak, ayrıca 2019 yılında yeni konsolunu piyasaya sürecek .



Bunlar Japon basınından gelen iddialar, yani henüz net bir şeyler yok fakat ilerleyen günlerde daha çok netleşmiş olur ve biz bilgileri size hızlı bir şekilde aktarırız. Bizi takipte kalın ??