Sony'nin Yeni Algılama Sistemi, Herşey Parmaklarınızın Ucunda!

Sony, arabanızın Bilgi-Eğlence Sistemiyle temas kurmanızı veya onunla konuşmanızı istemiyor.





Sony'nin Yeni Algılama Sistemi tüm kontrolleri parmaklarınızın ucuna getiriyor. Aracınızla sezgisel iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Özerk otomobiller de otomatik pilotta iken hız artırmak ve hız azaltmak parmak ucunuza geliyor.



Geçen sene Sony tarafından satın alınan Belçikalı bir şirket olan SoftKinetic, mevcut model BMW 5 ve 7 serisi otomobillere eklediği etkileyici sensör teknolojilerini gözler önüne serdi.



http://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2017/01/gesture-control-softkinetic-sony.mp4





Sony depth-tracking sensor nedir?





Sony'nin derinlik izleme sensörü, arabanızla tamamen sezgisel bir şekilde etkileşime girmenize olanak sağlayan sistem olarak tanımlanıyor.



Aracınızın bilgi-eğlence sistemi üzerindeki dokunmatik ekranlara veya sesli komutlara gerek kalmadan sensörler yardımıyla parmak hareketleriniz ile kontrol etmenizi saylıyor. SoftKinetic ekranda gösterilen öğeleri jestlerle kontrol etmenizi sağlayacak inanılmaz sensörler geliştirdi.



Araçlarda temaslı ve sesli kontrolleri azaltmak isteyen Sony; Belirli hareketleri jest bazlı kontrollere çeviren, elinizin derinlik ve göreceli konumunu izleyen sensörlere dayanarak fark yaratıyor.



Sony'nin Yeni Algılama Sistemi -DepthSense CARLIB





Ne Fark Eder?





Otomobil pazarı gelecek yıllarda en yeniliğin görülebileceği yer olabilir. Özerkliğin yanı sıra, yeni faliyete geçen araç içi bilgi eğlence sistemi, evinizin tüm lüksünü ve daha fazlasını size sunmayı hedefliyor. Sony'nin yeni algılama teknolojisi bu işin bir bölümü en azından BMW öyle düşünüyor.



Ne zaman gelecek?





Sony'nin yeni algılama sistemi'ni tüm 2017 BMW 5 serisi ve üstü araçlarda bulabilirsiniz. Muhtemelen çok kısa bir süre sonra çok daha pahalı araçlarda da yer alacak.



http://www.teknotalk.com/sonynin-yeni-algilama-sistemi-52469/