Sony'nin Çocuk Dünyası 'SÇocuk' Yayına Girdi! Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Çocuklarla birlikte bir festival havasında geçen lansmana birçok ünlü anne çocuklarıyla birlikte katıldı. 22 Nisan'da Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen etkinlikte, 23 Nisan Çocuk Bayramı ile birlikte SÇocuk'un açılışı da kutlandı.

Sony Pictures Television Networks Turkey, çocuk kanalı SÇocuk'un lansmanını 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir çocuk şenliği ile Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirdi. 22 Nisan'da "Sony'nin Çocuk Dünyası ile hayallerini yakala!" konseptiyle gerçekleşen davet Demet Akalın, Sitare Akdilek, Ceylan Pirinçcioğlu, Begüm Tacir, Didem Kurdoğlu, Aslı Cüreklibatur gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ve çocuklarının katılımıyla gerçekleşti.

Çocuk kanalının yayına başlamasının da kutlandığı çocuk festivalinde; eğlendirici aktivitelerin yanı sıra, eğlendirirken öğreten atölyeler, sürpriz sihirbazlar, jonglör ve cambazlar da yer aldı. 23 Nisan coşkusunu da bir gün önce yaşayan çocuklar, müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Sony'nin Çocuk Dünyasını yansıtan SÇocuk 23 Nisan'da çocuklarla buluştu!

Şenlik tadında geçen lansmanın ardından, 23 Nisan günü tüm platformların temel paketlerinde yer alacak olan SÇocuk kanalı çocuklarla buluştu. Eğlence dolu programlar ve hikâyelerle çocuklar için neşeli bir dünya vaat eden SÇocuk'ta; Maşa ve Koca Ayı, Winx Club, Regal Akademi, Jackie Chan Adventures ve Mojicons gibi en sevilen animasyonların yanı sıra TenTen, Spider-Man, Pembe Panter, Scooby Doo gibi efsaneleşmiş çizgi filmleri de yayınlayacak.