Sony'nin Blu-ray Hayalleri Çöktü!

Sony'nin DVD ve Blu-ray gelirleri tahmin edilenden çok daha hızlı çöktü ve şirket, film piyasasına yaptığı 1 milyar dolar yatırımı geri çekmek zorunda kaldı. Sony'nin film ve TV yöneticisi Ocak ayının başında istifa etmişti.



Sony, fiziksel medya talebinin beklenenden daha hızlı bir şekilde daralması nedeniyle aynı işletmede 2014 yılında bir değer düşüklüğü yaşamıştı.



Sony, 2004'ten beri hiç para kaybetmemişti, ancak son bir kaç yıldır şirketin performansı düşüş yaşıyor. Playstation 4'ün başarısı Apple'ın eğlence sektöründe yükselmesiyle gölgede kaldı. Samsung, zaten dar olan mobil teknoloji piyasasında Sony'nin Vita'sına yer bırakmadı ve TV piyasasında da Sony'ye kök söktürdü. Sony, TV işini dağıttı ve cep telefonu işinden de çekileceği konuşuluyor.



Japon teknoloji devi bu yıldan hala ümidini kesmiş değil. Şirket gereksiz yatırımları keserek yılı pozitif şekilde bitirmek istiyor.