Sony ile Sinema Daha Keyifli

Sony Dijital Sinema, Türkiye'nin en prestijli salonlarını yıllardır en modern çözümlerle donatmaya devam ediyor. Sony'nin en gelişmiş 4K ve 3D teknolojilerini kullanan salonlar izleyenlerle kaliteli, derin ve zengin renk çeşitliliğine sahip görüntüler sunuyor. Daha fazla 4K içeriğin çekilmesi ve yaygınlaşmasıyla, Sony teknolojileriyle donatılan sinema salonları, görüntü yönetmenleri ve yönetmenlerin talep ettiği kaliteyi sunuyor.



Mükemmel görüntü kalitesi



Sony'nin sunduğu dijital sinema çözümleri birçok konuda rakiplerinden ayrışıyor. Projektörlerde kullanılan ve sadece Sony'ye özel gelişmiş SXRD™ ekran paneli teknolojisi, canlı renklere ve mükemmel kontrasta sahip etkileyici ve gerçekçi Ultra HD 4K görüntü sağlıyor. Üstün 4K görüntü sunan projektörler rakiplerinin çok ötesinde 8000: 1 yüksek kontrast oranına sahip. Daha çok 4K içerik sunulmasıyla birlikte, tam da film yönetmenlerin seyircilerine sunmak istediği kalite yakalanmış oluyor. 4K'nin yanında HDR da Sony'nin neredeyse tüm çözümlerine entegre ettiği ve üzerinde uzun çalışmalar yaptığı bir özellik. HDR (High Dynamic Range) teknolojisi konusunda Sony, Hollywood Stüdyoları'yla ve yapım şirketleriyle ortak çalışmalar sürdürerek en iyi ve yönetmenlerin isteklerine en yakın görüntüyü ve sinemada bu konuda bir standart yakalamak için çalışmalar sürdürüyor. Şu an, Türkiye sinemalarına HDR teknolojisini sadece Sony sunuyor.



Ayrıca, Sony'nin sinemalara sunduğu 3 boyut teknolojisine sahip projektörler, diğer çözümlerden farklı olarak, gözü yormayan ve görüntülerin sağ-sol sırasına göre değil aynı anda değişmesi yöntemini kullanıyor.



Sony Dijital Sinema 4K Kuzey Avrupa & Türkiye Bölge Satış Müdürü Tim Potter, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor:



"Bugün her yerde, her platformda ve özellikle evlerimizde 4K teknolojisini görüyoruz. Bu nedenle, teknolojik açıdan sinema salonlarının da gelişmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, sinemalar da bu yarışa dahil olmalı. Sony olarak, sinemaların bu adımı atmalarına yardımcı olmaya öncülük ediyoruz. Türkiye'deki sinemaseverlere en iyi görüntüleri sunmaya ve özellikle 4K dijital sinemada teknolojimizle Türk sinema pazarının büyümesine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ayrıca, son birkaç yıldır, Sony 4K kamera teknolojisi kullanılarak elde edilen ve Sony Dijital Sinema 4K teknolojisi ile sinemaya Türk filmlerinin sayısında belirgin bir artış görüyoruz. Bu filmler arasında, Nuri Bilge Ceylan'ın eleştirmenlerce alkışlanan Kış Uykusu ve gişe rekorları kıran Recep İvedik bulunuyor. Şu ana kadar Türkiye'de 400 sinema salonunu Sony'nin 4K Dijital Sinema çözümleriyle donattık. 4K'nın yanında, kendilerini izledikleri hikayelerin içinde hissetmelerini sağlamak için onlara HDR görüntüleri sunuyoruz. HDR teknolojisi, en doğal görüntüyü veriyor çünkü HDR kalitesi, bir sahneden diğerine 24 durağa kadar geniş parlaklık aralığı gibi insan gözüne en yakın özelliklere sahip bir teknoloji ile oluşturuluyor. Küçük ekranlardan büyük ekranlara kadar, SXRD panel teknolojisi kullanan ve sektör lideri 8000: 1 ortalama kontrast oranına sahip 4K dijital sinema çözümlerimizle en iyi görüntü kalitesini sunuyoruz. Bu teknolojileri, Türkiye'de sinema salonlarına en etkili şekilde entegre ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, Türkiye'deki sinemalarda düşük maliyetlerle en iyi görüntü kalitesini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."