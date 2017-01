Sony'de Üst Düzey Ayrılık!

Sony Pictures CEO'su Michael Lynton, firmadan ayrılarak odağını Snapchat'in ana firması olan Snap Inc. yönetimine çeviriyor. Lynton, 13 yıldır Sony Pictures'ın en üst konumunda bulunmaktaydı ve bu süre, yayınlanamayan filmlerin, e-postaların ve diğer stüdyo bilgilerinin internete yayılmasına sebep olan devasa 2014 hack olayını da içermekteydi. O sırada Sony Pictures yönetimine yardımcı olan isim Amy Pascal'dı ve o da, 2015 yılında firmayı terk etmişti.



Lynton, Sony America'nın da 2012'den beri CEO'luğunu yapmaktaydı ve Sony, bu ayrılığın yeni bir isim buluna kadar önümüzdeki altı aylık bir süre içerisine gerçekleşeceğini söylemekte. Bu arada Sony CEO'su Kaz Hirai, Başkan ve Sony Entertainment'ın co-CEO'luğu unvanlarını alacak ve Sony Pictures'ın Kaliforniya'daki merkezinde ikinci bir ofisi yönetecek.



Lynton'un Snapchat ile uzun zamandır ilgili olduğu ve rolünün beklenen halka arzın öncesinde büyüdüğü söylenebilir. Sony hack'lendiği sırada kendisinin e-posta kutusundan sızdırılan e-postalar, Vergence Labs adlı bir firma ile anlaşmaları ortaya koymaktaydı ve bunlar, Snap'in yakın zamanda yayınlanan Spectacles ürünün gelişimi hakkında ipuçları vermekteydi.



Yönetici, yaptığı açıklamada "Snapchat ile ilk günlerinden beri alakalı olduğunu ve Snap Inc. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine odaklanmak için şimdinin doğru zaman olduğuna karar verdiğini" söylemekteydi. Sony'yi terk ederken başardıkları her şeyden gurur duyduğunu ve yaptıkları büyük değişimleri yeni yönetim ekibinin önümüzdeki yıllarda devam ettirileceğine inandığını da söylemeyi ihmal etmedi.