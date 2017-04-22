Sony Çocuk" Kanalı Yarın İzleyiciyle Buluşacak

"Sony Pictures Television Networks Turkey"in, çocuk kanalı "SÇocuk", yarın yayın hayatına başlayacak.



Sony Pictures Television Networks Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sevin Ergun Sefada, kanalın tanıtım toplantısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk çocuk kanallarından "Planet Çocuk"un, Sony ortaklığıyla "SÇocuk" adı altında yayın hayatına devam edeceğini söyledi.



Kanalın açılışını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla festival havasında kutlamak istediklerini kaydeden Sefada, "Bu etkinlikte bunun için çocuklarımız tüm öğretileriyle, aktiviteleriyle, tiyatro oyunlarıyla ve çizgi film kahramanlarıyla buluşacaklar." dedi.



Sefada, kanalda yayımlanacak içeriğe ilişkin bilgi vererek, "Biz zaten çocuk kanalında içerik olarak eski kahramanları, çocukların gerçekten duygularını kaybetmeden seyredebilecekleri, hayallerini yakalayabilecekleri tüm çizgi filmleri yayınlıyoruz. Bunun yanında Sony'in içeriğiyle Spiderman, Xmen, Marvel, Jackie Chan Adventures ve dokunabileceğimiz tüm kahramanlar eklenerek devam edecek. Çocuklarımız için gerçekten öğretici içeriğin yanı sıra, coşku, duygu hissettikleri tüm güzel çizgi filmleri kanalımızda yayınlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



Sevin Ergun Sefada, kanalın 5 - 14 yaş aralığındaki çocuklara hitap ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:



Çocuklar için kanalda titiz bir çalışma yaptıklarının altını çizen Sefada, "Yerel prodüksiyonlarla çalışıyoruz. Pedagog ekibimiz var. Pepe, Aydamaya, Ayaz gibi çizgi filmlerle öğreti yapmaya çalıştık. Çocuklara ufak yaşta diş fırçalama, hijyen alışkanlığını, sağlıklı olmayı, akıllarında kalacak şekilde ama direterek yaptırmadan, onlara sadece öğreti olarak verebildiğimiz bir platform oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Yarın yayın hayatına başlayacak SÇocuk'ta "Maşa ve Koca Ayı", "Winx Club", "Regal Akademi", "Jackie Chan Adventures" ve "Mojicons" gibi en sevilen animasyonların yanı sıra "TenTen", "Spider-Man", "Pembe Panter" ve "Scooby Doo" çizgi filmleri yayınlayacak.