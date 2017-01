Sony 4k Hdr Ev Sineması Projektörü, Ultra Kısa Yansıtmalı

Sony, VPL-VZ1000ES Ultra Kısa Yansıtma Açılı 4K HDR ev sineması projektörüyle yeni bir ev ekranı çağı başlatıyor.





Sony her evde kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlanan 4K HDR ev sineması projektörü VPL-VZ1000ES'i duyurdu. Ultra kısa yansıtma açısına sahip ev sineması serisini daha da genişleyecek.



Sony'nin en gelişmiş yenilikçi lazer ışık kaynaklı projektörü, doğal 4K çözünürlükle uyumlu Yüksek Dinamik Aralığa (HDR) sahip. Ürün, duvara sadece altı inç uzaklıkta monte ediliyor ve diyagonal olarak 16: 9 oranında 254 cm (100 inç) görüntü vererek tüm odaya hakim oluyor.



4K HRD ev sineması projektörü VPL-VZ1000ES!



VPL-VZ1000ES, kompakt ve zarif tasarımıyla, kullanılmadığında da evin dekoruyla uyum sağlıyor. VPL-VZ1000ES, evlerin tasarımı veya düzeni nasıl olursa olsun, ev sinemasından oturma odasına veya yatak odasına kadar çok çeşitli yaşam alanı uygulamalarında sürükleyici bir izleme deneyimi yaşatıyor.



Yaşam alanını ev sinemasına dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı



Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Ürün Müdürü Thomas Issa konuyla ilgili şunları söyledi:



"Herkesin ekstra büyük ekrana yer ayırma şansı olmadığından; ev sineması hayranları, yansıtılan içeriği izlemek için ayrı bir odaya ihtiyaç duyuyordu, bunu sağlamak da her zaman mümkün olamıyordu. Yeni VPL-VZ1000ES bu zorluğu ortadan kaldırıyor ve mevcut yaşam alanınızda 120 inçe kadar büyüleyici bir ev sineması deneyimi yaşatıyor. Devrim yaratan yeni nesil ultra kısa yansıtma açılı projektörler; duvarınızdan sadece birkaç inç uzaklıkta inanılmaz 4K HDR görüntüler sunuyor ve kapanır kapanmaz odanızın dekorunda kayboluyor."



VPL-VZ1000ES yaklaşık 925 x 494 x 219 mm'lik boyutları ve 35 kg ağırlığıyla hemen hemen her dekoru tamamlayacak bir forma sahip. Mevcut Sony LSPX-W1S 4K ultra kısa yansıtma açılı projektörden yaklaşık %40 daha küçüktür.



Çok daha düşük bir üretici perakende fiyatına sahip olacaktır. Kompakt boyutuna ve düşük fiyatına rağmen VPL-VZ1000ES;2.500 lümen renkli ışık çıkışıyla LSPX-W1S Life Space UX projektöre göre %25 daha parlak görüntü verir.



Sony'nin gelişmiş SXRD™ panelleri Z-Phosphor™ lazer ışığı motoruyla birlikte; yüksek dinamik kontrast oluşturarak HDR içeriğin parlak ve karanlık noktalarını daha da geliştiriyor.



VPL-VZ1000ES projektörün Z-Phosphor lazer ışık kaynağı, en üst parlaklık seviyesine geleneksel projektör lambalarından çok daha hızlı ulaşıyor. Ayrıca, parlaklık ve renk hassasiyetinin daha uzun süre korunmasıyla lamba değiştirme sıkıntısı azalıyor.



VPL-VZ1000ES'in özgün form faktörü, yepyeni kullanım senaryoları sunuyor. Küçük mekanlarda ve yüksek tavanlı ortamlarda büyük ekran boyutları için ideal bir projektör seçeneği sağlıyor. Projektör, izleyicilerin arkası yerine önünde yer aldığından tavan ışıkları veya fanlardan kaynaklanan gölgelerle veya engellerle ilgili sorunlar yaşanmıyor.



Duvarlarınızı başka dünyalara açılan hayat dolu ekranlara dönüştürebilirsiniz. Büyük pencerelere ve sınırlı duvar alanına sahip modern evlerde pencerenin önündeki açılır ekran; TV'nin, filmlerin ve spor yayınlarının harika bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Program bittiğinde ekranı kaldırıp manzaranızın keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.



Sony'nin çığır açan yeni projektörü; ev ortamı için tasarlanmış kolay bir kurulumla tüketicilerin oturma odalarında büyük bir ekrana sahip olmasını sağlıyor. Bu, VPL-VZ1000ES'i tüketicilerin daha önceki ev sineması izleme ve ultra kısa yansıtma açılı projeksiyon deneyimlerine göre benzersiz kılıyor.



VPL-VZ1000ES ultra kısa yansıtma açılı 4K HDR ev sineması projektörü, Nisan 2017'den itibaren satışa sunulacak. Sony 5 – 8 Ocak tarihleri arasında CES Sony Standı No. 7300'de ürünlerini sergiliyor.



