Sonunda Geliyor!

Tabletlerin ortak amaçlarından bir tanesi, kitap okumak. Google bunun için Play Books, Apple ise iBooks platformunu sunuyor. Üstelik hem Google'ın hem de Apple'ın cihazlarında üçüncü parti platformlardan faydalanmanız mümkün. 2012'de tabletlere kucak açan Microsoft'un ise ekitaplara yönelik bir platformu hiç olmadı.



Ancak yeni bir keşif, Microsoft'un yakında Windows Store üzerinden kitap satmaya başlayacağının ipucunu veriyor. MSPowerUser'ın dahili bir Windows 10 Mobile yapısında keşfettiği işlevin PC'lere gelme olasılığı da var. İşlev hayata geçtiğinde Store'dan satın aldığınız kitapları Edge web tarayıcısında okuyabileceksiniz. Rapora göre mağazada kitaplara yönelik özel bir bölüm olacak.



Kitapları diğer platformlarda okumanın mümkün olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Örneğin Windows Store'dan satın aldığınız film veya dizileri şu an Android veya iOS'ta izleyemiyorsunuz, çünkü Movies & TV uygulaması sadece Windows'ta bulunuyor. Ancak kitaplar EPUB formatında sunulursa, dışa aktarılması mümkün olabilir (bu durumda da kitapta kaldığınız yer eşitlenmeyecek).



Windows 10'un sonraki yapısında ortaya çıkması beklenen işlev hakkında muhtemelen yakında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz.