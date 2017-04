Sonuçta Barcelona Değiliz"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic,"Sonuçta biz de Barcelona değiliz. Her rakibe 3 gol atacağız diye bir şey yok" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Osmanlıspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Takımının sahada iyi bir maç oynadığını aktaran Susic, bugün netice olarak iyi bir maç oynandığını söyledi. Susic, "Hem biz hem onlar pozisyona girdik. Biz bulduğumuz pozisyonlarda gol atamadık, onlar buldukları pozisyonda gol attılar ve maalesef bizi yendiler. Maçtan önce oyuncularıma çok zor bir maç olacağını, Osmanlıspor'un zor bir rakip olduğunu söyledim ve dediğim gibi oldu" dedi.



"VAGNER LOVE BİZİM İÇİN İYİ VE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"



Vagner Love'un yokluğunun nasıl bir etki yarattığı sorusuna yanıt veren Susic, "Tabii Vagner Love bizim için iyi ve önemli bir oyuncu. Son maçlarda her maçta gol atarak belki tek başına galibiyet kazandırdı. Ama bizim takımımız iyi bir takım. İyi de oynadık. Gol bulamadık ve yenildik" diye konuştu.



"SONUÇTA BARCELONA DEĞİLİZ"



Referandumdan dolayı lige verilen aranın takımı etkileyip, etkilemediği yönündeki soruyu cevaplayan teknik adam Susic, "Bu ara bizi olumsuz etkilemedi. Biz son 3-4 maçta, -hazırlık maçı da dahil- 3'er gol attık. Bu kez karşımızda iyi bir rakip vardı. Sonuçta biz de Barcelona değiliz. Her rakibe 3 gol atacağız diye bir şey yok. Bu gün pozisyona girdik, atamadık, gol yedik ve yenildik. Devre arasında oyuncularıma, 'Yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz' dedim. Çünkü ilk yarı gördüm, zorlu bir maç olduğunu biliyordum" ifadelerine yer verdi.



(Erdal Anak / İHA)