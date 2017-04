Sonuçlar Milletimizin Geleceğine Sahip Çıktığının Göstergesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarının milletin geleceğine sahip çıktığının göstergesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.



"16 NİSAN HALK OYLAMASI, MİLLETİMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTIĞININ GÖSTERGESİDİR"



Halk oylaması sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna, farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık 25 milyon 'evet' oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyun rengi ne olursa olsun sandık başına giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığa sahip çıktığı sürece önüne çıkan her sorunu Allah'ın izni ile aşabilecek güçtedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık net olarak gördük. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir" diye konuştu.



"MEVCUDU SAVUNMAK KOLAY, DEĞİŞİMİ SAVUNMAK ZOR OLMUŞTUR"



Türkiye'nin 200 yıldır tartışılan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim-dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu oylamada da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühü ile tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.



"SONUÇLAR ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞININ DA MÜJDECİSİ OLACAKTIR"



Anayasa değişikliğinin sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen köklü bir değişim arz ettiğini belirten Erdoğan, "Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun zamandır konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden bu yana sürekli bana sorulardan olmuştur. Şimdi ise yapılan kamuoyu araştırmaları 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusunda verilen desteğin yüzde 25 düzeyinde olduğunu gösteriyordu. Burası önem arz ediyor. Böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon 'evet' oyu ile kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca 'evet' için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş gösteren AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, STK ve tüm kurumlara teşekkür ederim. Verilen tüm oylar elbette önemlidir ama özelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi oylarının ayrıca önemli olduğunu vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ile 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır" ifadelerini kullandı.



"İLK KEZ SİVİL SİYASET ELİYLE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ"



"Bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir" diyen Erdoğan, konuşmasın şöyle sürdürdü:



"Bu farklıdır ve çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM ve milletimizin iradesi ile böylesine önemli bir değişime karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi, ya kurtuluş savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimize ilk defa tamamen sivil siyasetin eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımda çok önemli. Bu değişim elbette anaysa değişikliği ile gerçekleşiyor. 16 Nisan, bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinin çok ötesine bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinde tamamen ayrılmıştır. Bu üç organ kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedef doğrultusunda hizmet verecektir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesi, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti ile tüm Türkiye'nin zaferidir."



"YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR DA BU ZAFERİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"



Yurt dışında yaşayan vatandaşların da bu zaferin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu süreçte özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini birlikte yaşadık. Bunlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler ama asla demokrasiden taviz vermediler. Şimdi nihai neticeler açıklandığında bu mücadelenin ne kadar verimli olduğunu da gördük. Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Ama önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değişiklik 3 Kasım 2019 seçimleri ile birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 2019'da bu ülkenin yönetimin talip olacak herkesin, milletimizin karşısına güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlarla, belirli değerlerin istismarı ile bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildi. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır" açıklamalarında bulundu.



"MÜTTEFİK ÜLKELERİN İLİŞKİLERİMİZİ HASSASİYETLERİMİZE UYGUN ŞEKİLDE GELİŞTİRME YÖNÜNDE ÇABA GÖSTERMELERİNİ BEKLİYORUZ"



Bu referandum un geleceği inşa adımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yorma yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde değişik ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin de, ülkemiz ile ilişkileri terörle mücadele başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz" dedi.



(İHA)