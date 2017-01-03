Sonsuzluk Ormanı" 6 Ocak'ta Vizyona Girecek

Yönetmenliğini Gus Van Sant'ın üstlendiği "Sonsuzluk Ormanı" adli film, 6 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.



Başrolünde Oscar ödüllü Matthew McConaughey'nin yer aldığı filmin basın gösterimi Özdilek AVM'de yapıldı.



Gösterimin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin Batı ile Uzak Doğu kültürünü harmanladığını söyledi.



Dorsay, filmin gizemli bir aşk ve matem öyküsü barındırdığını belirterek, "İlginç bir film. Sonunda o kadar çok simgesel yollar üst üste yığılıyor ki insanı bunaltıyor. Genelde ölüm, ölümden sonrası ve ruhlar alemi gibi temalar üzerinde düşünmek için bu film çok iyi bir egzersiz." dedi.



Film Arası Dergisi Editörü Gökşen Aydemir ise Gus Van Sant'ın bağımsız Amerikan sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olduğunu dile getirdi.



Aydemir, yönetmenin önceki filmlerinde de ölüm temasını kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yönetmen, ölüm, ölüm duygusunun insan üzerindeki etkisi, ölümcül hastalıklar ve ölenlerin yakınlarının içine düştükleri çıkmazlar gibi pek çok konuyu filmlerinde ajitasyona yaslanmadan anlatıyor. Filmde, 'Brennan' karakteri ölen eşini gerçekte hiç tanıyamamanın verdiği sıkıntıyla kendini ölmek için en ideal yer olan Fuji Dağı'na atıyor. Vicdan azabı ve kefaret duygusuna dair çarpıcı bir film."



Orijinal adı "The Sea of Trees" olan dram türündeki Amerikan yapımı filmin senaryosunu Chris Sparling kaleme aldı.



Yapımcılığını F. Gary Gray ve Gil Netter'in üslendiği filmde, McConaughey'nin yanı sıra Naomi Watts, Ken Watanabe, Jordan Gavaris ve Katie Aselton rol alıyor.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Bunalımlı bir hayat yaşayan ve intihar eğilimi olan Arthur Brennan, (Matthew McConaughey) insanların intihar etmek için gittiği Japonya'daki Fuji Dağı yakınlarında bulunan Aokigahara Ormanı'na gider. Bu sırada aynı amaçla oraya gelmiş ancak başarısız olduktan sonra ormanda kaybolmuş Takumi Nakamura (Ken Watanabe) ile karşılaşır. İki adam ormanda ilerlerken kendilerini sorgular. Bu yolculuk Arthur'un hayatına ve karısı Joan'la ilişkisine yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır."