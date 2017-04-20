Soner Turan, 20 Nisan'da Mask Live sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



20 yıldır üzerinde çalıştığı kendine ait bestelerden oluşan ilk maxi single 'Adım Adım'ı Aşk Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturan Soner, pop müzik listelerinde zirveyi zorlamaya başladı. Maxi Single üç parçadan oluşuyor. 'Karanlıklar Prensesi', 'Yorgundum' ve 'Kahverengi Gözlü Kız' adlı şarkıların söz ve bestesi de Soner'in imzasını taşıyor.



İlk albümüyle yorumculuğunun yanı sıra besteci kimliğini de ön plana çıkartıyor. Düzenlemelerini Erdem Özyılmaz ve Engin Özyılmaz'ın yaptığı şarkıların,mixlerini ;Engin Özyılmaz, Mastering'i Tarık Ceran/digilog by TC'ye ait. 'Yorgundum' şarkısına çekilen klipte; Türkiye'nin en ünlü jokeyi Halis Karataş rol aldı. Duayen müzisyen Fatih Erkoç da vokal yaparak destek verdi. Bu şarkının hayatının özel bir dönemini anlattığını belirten Soner, müzik piyasasında 'ben de varım' diyor. Tüm şarkıları YouTube, Radyo, TV kanalları ve dijital platformlar aracılığıyla dinleyicilerin beğenisine sunuldu.



Soner Turan Kimdir?



Ankara doğumlu. Çocukluğu İstanbul'da geçmiş. Sakatlık yüzünden futbol mesleğini bırakmış. Tutkunu olduğu bir diğer alana müziğe yönelmiş. Ailesindeki her birey müzikle uğraşıyor. Fakat profesyonel anlamda müzik piyasasına giriş yapan aileden tek kişi. Tüm telli enstrümanları çalıyor. Söz ve beste yapmak hayatının vazgeçilmez bir parçası. Vakit buldukça bahçesinde zaman geçiriyor, tam bir doğa aşığı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Soner



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır