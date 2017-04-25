Sondan Önce-3 Aşk ve 4 Mevsim", 29 Nisan'da Prömiyer Yapacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Dünya Dans Günü" etkinlikleri" kapsamında 29 Nisan'da prömiyerini yapacağı "Sondan Önce - 3 Aşk - 4 Mevsim" balesiyle baharı karşılayacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Dünya Dans Günü" etkinlikleri" kapsamında 29 Nisan'da prömiyerini yapacağı "Sondan Önce - 3 Aşk - 4 Mevsim" balesiyle baharı karşılayacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, hayatın her yönünü tattıracak neoklasik - modern bale eserleri, 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.
Eser, 2, 3, 5, 9, 11 ve 13 Mayıs'ta da sahnelenecek.
Gece, David Sonnenbluck'un "Sondan Önce" adlı neoklasik "pas de deux"sü ile başlayacak. Müziği R. Strauss'a ait olan bu pas de deux, sanatçının yıllar önce Belçika'da koreografisini yaptığı "Aşk Şarkısı" adlı balenin son bölümü.
Sonnenbluck'un neoklasik koreografisi, Çaykovski'nin müziği "3 Aşk" ve Uğur Seyrek'in modern koreografisi, Vivaldi'nin müziğiyle "4 Mevsim" İstanbul Devlet Opera ve Balesi için yapılan yeni bale eserleri olma özelliğini taşıyor.
"Sondan Önce" adlı eserde Melike Koper ve Oliver Spence, Zeynep Serpen ve Batu Büklü, Maia İTO ve Alican Güçoğlu dönüşümlü dans edecek.
"3 Aşk'ta "Altın Kadın"ı Melike Koper ve Gizem A. Tuncay, "Yeşil"i Gizem A. Tuncay ve Melih Mertel, Julia Hartman ve Olcay Tunçeli, Berfu Elmas ve Çağatay Özmen, "Kırmızı"yı Deniz Kılınç ve Batur Büklü, Zeynep Serpen ve Mehmet N. Arkan, Asena Ökte ve Can Bezirganoğlu, "Mavi"yi İlke Kodal ve Mehmet N. Arkan, Melike Koper ve Oliver Spence, Zeynep Serpen ve Mutlu Cankup, "Ekru"yu Berfu Elmas ve Deniz Özaydın, Maia İTO ve Alican Güçoğlu dönüşümlü oynayacak.
"4 Mevsim"de, "İlkbahar"ı Gizem A. Tuncay ve Deniz Özaydın, Asena Ökte ve Cem Çelik, "Yaz"ı Deniz Kılınıç ve Batur Büklü, Melike Koper ve Deniz Özaydın, "Sonbahar"ı Julia Hartmann ve Olcay Tunçeli, Berfu Elmas ve Alican Güçoğlu, "Kış"ı İlke Kodal ve Egemen Kement, Ebru Cansız ve Oliver Spence, Berfu Elmas ve Melih Mertel dönüşümlü dans edecek.
Eserde, 11 kızı Eymen Arıslı, Çağrı Ç. Hazan, Berfu Elmas, Maia İto, Deniz Kömürcüoğlu, Asena Ökte, Zeynep Serpen, Sanem Şilliler, Buket Polat, Naz Kurtuluş ve Hazal Çoruk, 5 erkeği ise Cem Çelik, Deniz Polat, Alican Güçoğlu, Mutlu Cankup ve Sinan Kaymak sahneye yansıtacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi ayrıca "Dünya Dans Günü" etkinlikleri kapsamında 30 Nisan'da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencilerine ev sahipliği yapacak.
Konservatuvar öğrencileri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Dünya Dans Günü"nü kutlayacak.