Sondaj Makinesi Devrildi, Altında Kalan İşçi Ölümden Döndü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yol çalışması sırasında büyükşehir belediyesinin sondaj makinesi, işçi Derviş A.'nın üzerine devrildi. Kepçe tarafından kaldırılan makinenin altından çıkarılan Derviş A., hastanede tedaviye alındı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleri Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde sondaj çalışması yaptı. Sondaj makinesi çalışma yaptığı sırada ters dönüp işçi Derviş A.'nın üzerine devrildi. Kepçe operatörü tarafından kaldırılan makinenin altından çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ ayağı makine altında kalarak yaralanan Derviş A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Tekirdağ