Serdar Saatman'ın yazıp yönettiği "Son Zenne", KatsSahne'de sizlerle buluşuyor.



"Hayatımızın içinden geçenler...



Üçü de tanıdık.



Çok yakınımız da olsa görmezden geldiklerimiz, hatta yok saydıklarımız...



Ama asla kaçamadıklarımız...



Çünkü onlarda biziz, hepimizden birer parçadır onlar.



Onlar demek bile ayıbımız; insanız çünkü, aynı hamurdan yoğrulduk farkında mısınız?"



Zenne - Her türlü pislik iş! Kaç kişiye sattın ulan beni! Kaç kere çıkıp göbek attım pis heriflere! Ne duygunuz varsa tatmin ediyorsunuz! Sonra huzurlu yuvalarınıza karılarınıza, çocuklarınıza, gidiyorsunuz!



Şahin - Keseceğim seninkini tam olacak! Senle ben bir miyiz sanki! Evli barklı adamım ben!



Nesime- Artık acılarımızın sonuna gitmek zorundayız! Acılar nerede bitecekse oraya kadar gitmek zorundayız... Tırnaklarımı kalbine geçirdim. Aşağı atarsan beni, göğsün baştan başa yarılır.



Yazan, yöneten: Serdar Saatman



Hikaye: Nilüfer Bıyıklı



Oyuncular: Yarkın Ünsal, Sevtap Özaltun, Cansu Fırıncı



Dekor, kostüm tasarım: Oğuz Şahin



Işık tasarım: Onur Alagöz



Koreografi: Uğur Can Arıkan



Fotoğraf: Fethi Karaduman



Afiş tasarım: Berkcan Okar



Şarkılar:



Gidemediklerimiz



Seslendiren: Hümeyra



Son Zenne



Söz, müzik: Zümrüt Şahin



Aranje, mix, mastering: Erdinç Öztan, Dorukhan Yaldız



Seslendiren: Zümrüt Şahin



Asistanlar: Aybike Enişte, Tuna Altuna



Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kats Sahne



Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Son Zenne



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır