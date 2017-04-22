Son Zenne
Serdar Saatman'ın yazıp yönettiği "Son Zenne", KatsSahne'de sizlerle buluşuyor.
Serdar Saatman'ın yazıp yönettiği "Son Zenne", KatsSahne'de sizlerle buluşuyor.
"Hayatımızın içinden geçenler...
Üçü de tanıdık.
Çok yakınımız da olsa görmezden geldiklerimiz, hatta yok saydıklarımız...
Ama asla kaçamadıklarımız...
Çünkü onlarda biziz, hepimizden birer parçadır onlar.
Onlar demek bile ayıbımız; insanız çünkü, aynı hamurdan yoğrulduk farkında mısınız?"
Zenne - Her türlü pislik iş! Kaç kişiye sattın ulan beni! Kaç kere çıkıp göbek attım pis heriflere! Ne duygunuz varsa tatmin ediyorsunuz! Sonra huzurlu yuvalarınıza karılarınıza, çocuklarınıza, gidiyorsunuz!
Şahin - Keseceğim seninkini tam olacak! Senle ben bir miyiz sanki! Evli barklı adamım ben!
Nesime- Artık acılarımızın sonuna gitmek zorundayız! Acılar nerede bitecekse oraya kadar gitmek zorundayız... Tırnaklarımı kalbine geçirdim. Aşağı atarsan beni, göğsün baştan başa yarılır.
Yazan, yöneten: Serdar Saatman
Hikaye: Nilüfer Bıyıklı
Oyuncular: Yarkın Ünsal, Sevtap Özaltun, Cansu Fırıncı
Dekor, kostüm tasarım: Oğuz Şahin
Işık tasarım: Onur Alagöz
Koreografi: Uğur Can Arıkan
Fotoğraf: Fethi Karaduman
Afiş tasarım: Berkcan Okar
Şarkılar:
Gidemediklerimiz
Seslendiren: Hümeyra
Son Zenne
Söz, müzik: Zümrüt Şahin
Aranje, mix, mastering: Erdinç Öztan, Dorukhan Yaldız
Seslendiren: Zümrüt Şahin
Asistanlar: Aybike Enişte, Tuna Altuna
Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Kats Sahne
Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Son Zenne
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır