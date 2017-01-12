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Son Zenne

Son Zenne

Serdar Saatman'ın yazıp yönettiği "Son Zenne", Bo Sahne'de sizlerle buluşuyor.

Son Zenne

Serdar Saatman'ın yazıp yönettiği "Son Zenne", Bo Sahne'de sizlerle buluşuyor.

"Hayatımızın içinden geçenler... 

Üçü de tanıdık.

Çok yakınımız da olsa görmezden geldiklerimiz, hatta yok saydıklarımız...

Ama asla kaçamadıklarımız...

Çünkü onlarda biziz, hepimizden birer parçadır onlar.

Onlar demek bile ayıbımız; insanız çünkü, aynı hamurdan yoğrulduk farkında mısınız?"

Zenne - Her türlü pislik iş! Kaç kişiye sattın ulan beni! Kaç kere çıkıp göbek attım pis heriflere! Ne duygunuz varsa tatmin ediyorsunuz! Sonra huzurlu yuvalarınıza karılarınıza, çocuklarınıza, gidiyorsunuz!

Şahin - Keseceğim seninkini tam olacak! Senle ben bir miyiz sanki! Evli barklı adamım ben!

Nesime- Artık acılarımızın sonuna gitmek zorundayız! Acılar nerede bitecekse oraya kadar gitmek zorundayız... Tırnaklarımı kalbine geçirdim. Aşağı atarsan beni, göğsün baştan başa yarılır.

Yazan, yöneten: Serdar Saatman

Hikaye: Nilüfer Bıyıklı

Oyuncular: Yarkın Ünsal, Sevtap Özaltun, Cansu Fırıncı

Dekor, kostüm tasarım: Oğuz Şahin

Işık tasarım: Onur Alagöz

Koreografi: Uğur Can Arıkan

Fotoğraf: Fethi Karaduman

Afiş tasarım: Berkcan Okar

Şarkılar:

Gidemediklerimiz

Seslendiren: Hümeyra

Son Zenne

Söz, müzik: Zümrüt Şahin

Aranje, mix, mastering: Erdinç Öztan, Dorukhan Yaldız

Seslendiren: Zümrüt Şahin

Asistanlar: Aybike Enişte, Tuna Altuna

Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek

Kaynak: Etkinlik.io

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