Son Yılların En Huzurlu Seçimlerinden Biri"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum da oyunu Trabzon'un Yalıncak mahallesindeki Yalıncak Ortaokulu'nda 1271 nolu sandıkta kullandı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.20 sıralarında oy kullanmak üzere okula gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı. Soylu, oy kullanma işleminin ardından okul çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Soylu, açıklamasında "Bir çok ilimizde sabahın 7'sinde oy kullanma işlemleri başladı. Doğu ve güneydoğu illerinde, Karadeniz'in bir çok vilayetinde. Allahımıza şükürler olsun gerek tüm güvenlik kuvvetlerinden aldığımız bilgiler, gerek valilerimizden aldığımız bilgiler ve güvenlik birimlerinde gelen bilgilerde şuana kadar huzur içinde sukunet içinde güvenlik içinde oy kullanma işlemleri başladı. Özellikle biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde bazı yerlere helikopterlerle intikal ettik, o görevlerde tamamlandı. Şuanda Türkiye'nin her noktasında demokrasinin huzurun güvenin ve bunlarla birlikte gerçekleşecek bir tercihin oluşması sağlanmış durumdadır. Bu büyük bir adımdır. Milletimiz ülkemiz için. Bu büyük adımda nasıl karar vereceği konusunda en azından milletimiz en güzel şekilde verecektir" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



"Milletimiz her zaman feraset sahibidir" diyen Soylu, "Arifdir ve büyük adımda nasıl karar vereceği konusunda en azından kampanya süresinden beri herkes kendi değerlendirmeleri ortaya koymuş milletimizde kararını en güzel şekilde verecektir. İnşallah hep birlikte bu gece bu kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, daha büyük ve mutlu adımlar atacağız. Çok olgun bir kampanya geçti, milletimize teşekkür ediyoruz. Bu sabah aldığımız son değerlendirmeler neticesinde Türkiye'de son yılların en huzurlu seçimlerinden birisi geçiyor. Milletimize ve siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Herkes olgunluk içerisinde bu kampanyayı geçirdi. İnşallah güzel bir netice olacaktır. Bir adım da böyle atılacaktır. Hayırlı olur inşallah" şeklinde konuştu.



(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)