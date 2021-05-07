Son Yaz neden yok? Son Yaz bugün yok mu?

Son Yaz dizisi takipçiler FOX TV yayı akışına baktığında bugün Son Yaz dizsisinin yayında olmadığını gördü. İzleyiciler dizinin yeni bölümü hakkında detayları merak ederken Son Yaz bugün yok mu ve Son Yaz neden yok gibi konuları araştırdı. Peki, Son Yaz neden yok?

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz ekranda yer almadı. Dizinin takipçileri Son Yaz'ın neden yayınlanmadığına ilişkin aramalar yapıldı. Peki, Son Yaz neden yok?Son Yaz bugün yok mu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SON YAZ NEDEN YOK?

Son Yaz yapım ekimi konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere." diye belirtti.

SON YAZ KONUSU NE?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay),8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması.

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.