Yeni KHK İle 11 Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Göreve İade Edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi.

689 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce yayınlanan KHK'larla görevden ihraç edilen 11 kamu personeli göreve iade edildi.

İşte yeni KHK ile göreve iade edilen Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin isim ve listesi: