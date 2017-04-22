Son Yağışlar Şanlıurfalı Çiftçiyi Sevindirdi

Tarım ve hayvancılık bölgesi olarak bilinen Şanlıurfa'da, yağışların istenen düzeyde olması çiftçileri sevindirdi.



Mart aylarında yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle çiftçilerin dört gözle beklediği yağmur, Nisan ayında geldi. Yağışın beklentilerin üzerinde olması çiftçinin yüzünü güldürdü. Mart ayında yağışların beklenen seviye olmaması nedeniyle geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Şanlıurfalı çiftçiler, hayvanların beslenmesi için otlaklarda yeterince ot olmaması nedeniyle yükselen yem fiyatlarının da, son yağışlarla beraber düşmesini umut ediyor. Beşyamaç köyünde yaşayan Dede Baştanbaş, "Bu sene çok iyi diyoruz yağmurlar, ekinlerde çok güzel oldu. Nisan ayı yağmurlarla bereketli geçti, inşallah her zaman böyle olur da mahçup kalmayız yani. Aslında daha vakit erken, bu yıl yağmur iyi yağdığı için ekinler bu hale geldi. Korkacak bir durum yok, bu sene kuraklığı göremeyeceğiz. Hayvanlarımız içeri de besiye çektik, bu ekinleri bekliyoruz. Bir ay veya 45 gün sonra ekinlerimiz hazır artık" diye konuştu. Arpaç köyünde 35 yıldır çiftçilik yapan Ferit Kızıltaş yağışların bu yıl çok iyi olduğunu söyleyerek, "Çiftçiler memnun, yağmur beklentilerimizin üzerinde yağdı. Nisan yağmurları çok güzel oldu, bu arada yağış biraz fazla olunca nem oranı fazla oldu, paslanma başladı, bizde zirai ilaçlama yapıyoruz. Bu yıl beklentilerin üstüne bir rekolte bekliyoruz. Mayıs ayında da bir yağış olursa daha iyi olur yani olmasa da ekinler kurtulabilir yağan yağışlar nedeniyle, iyi geçti yağışlar. Büyük bir rekolte bekliyoruz" dedi. - ŞANLIURFA