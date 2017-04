Son Usta" Kalaycılığa Oğluyla Hayat Verecek

ORHAN ÇİÇEK - Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılığın Antalya'daki son temsilcisi 51 yaşındaki Haydar Demir, bu mesleği oğluna öğreterek yaşatmaya çalışıyor.



Yaklaşık 40 yıl önce Ankara'da babasının yanında mesleğe adım atan Demir, 10 yıl önce işlerinin azalması yüzünden Sobacılar ve Demirciler Çarşısı'ndan bir dükkan kiralayarak işini Antalya'da sürdürmeye karar verdi. Dükkanında hem kalaycılık hem de bakırcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Demir, çırak bulmakta zorlanınca yaptığı işe heveslenen oğlu Gürkan'ı çırak yaptı.



Daha çok kırsal kesimden getirilen bakır eşyalarla otellerin Osmanlı mutfağının eskiyen eşyalarını kalaylayan, kırığını tamir eden Demir, Antalya'nın son kalay ustası olarak işine devam ediyor.



"Oğluma devredeceğim"



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalaycılık mesleğini Ankara'da babasından öğrendiğini, babasını da dedesinin yetiştirdiğini belirterek, zanaatkar bir aile olduklarını söyledi.



Eskiyen bakır kapları tamir ederek, kum ve pamuk yardımıyla temizledikten sonra yüksek sıcaklıkta ısıtarak kalayladığını ifade eden Demir, "Bu iş baba zanaatim. Antalya'nın tek kalaycısıyım. Bizim iş, eziyetli, meşakkatli bir iş. Yeni nesil bizim işlere heves etmiyor. Dolayısıyla da çırak yetişmiyor. Bu işi babamdan devralmıştım, ben de oğluma devredeceğim." diye konuştu.



Oğlu Gürkan'ın küçük yaşlardan itibaren kendisine yardım ettiğini belirten Demir, işe hevesli olan oğlunun artık kalay yapmayı öğrendiğini vurguladı. Bakırda pişirilen yemeğin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu dile getiren Demir, "Elmasın kıymetini sarraf bilir. Bakırın kıymetini de kalaylı kaptan yemek yiyen vatandaş bilir. Halkımızdan ricam, bakır kaplarda yemeklerini pişirsinler." dedi.



"Kalayla can veriyoruz"



20 yaşındaki Gürkan Demir de çocukluğundan beri hevesli olduğu kalaycılığı 1,5 yıldır aktif olarak babasının yanında yapmaya başladığını söyledi. Her mesleğin kendine özgü zorlukları bulunduğuna dikkati çeken Demir, "Ama bizim işimiz daha zor. Gücün kuvvetinin yerinde olması lazım. Bize getirilen eşyalar deforme olmuş kaplar oluyor. Biz ona kalayla yeniden can veriyoruz." dedi.



İnsanların artık eskiye dönmeye başladığını belirten Demir, kendisinin de bakırcılık ve kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışacağını vurguladı.



Kalaycılığın, üniversitelerde bölümleri olması gereken mesleklerden olduğuna değinen Demir, şöyle konuştu:



"Böyle bir mesleği kaybetmeyi göze alamadım, öğrenmek istedim. Bizim için ata, dede mesleği. Sevdiğim için bırakmak istemedim. Gücüm kuvvetim yerinde olduğu sürece bu mesleği ilerletmeye çalışacağım. Mutluyum, bu mesleğin ölmemesi lazım. Babam, bu işin Antalya'daki son ustası. İnşallah biz de onun elinden alır, ilerletiriz."