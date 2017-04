23 Nisan günü oynanacak Bilecikspor-Vitraspor Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında seyircilerinin oturacağı yer konusunda son sözü Bilecik Valisi Süleyman Elban söyledi.



Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Vitraspor Başkanı Tahir Çiftçi ve iki kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Sosyal medya üzerinde seyircilerinin oturacağı yer konusunda bilgi kirliliği yaşandığını söyleyen Vali Elban, "Biz tabi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu maçta kaybetmeyeceğiz. Bozüyük de kazansa biz kazanmış olacağız, Bilecik'te kazansa biz kazanmış olacağız. Dolayısıyla ilimizin bir takımı kazanacak. O anlamda bir kaygımız yok. İkincisi tabi biz maçın genel anlamda tansiyon durumunu değerlendiriyoruz sürekli. Güvenlik anlamında, diğer anlamda sürekli bir değerlendirme yapıyoruz. Olabilecek riskler yasa sıkıntılar konusunda ne yapabiliriz, en ufak bir olumsuzluk yaşanmasın diye ne tür bir tedbir alabiliriz diye kendi aramızda değerlendirmemizi yapıyoruz. Birkaç konunun altını çizmek lazım, netleştirmek lazım. Birincisi stadımızla ilgili bir sıkıntımız var. O da beton ana tribünün olduğu yer. Şeref tribünün olduğu bölümle ilgili, depreme dayanıksız olduğuyla ilgili dolayısıyla güçlendirme de yapılamayacağı konusunda rapor var. Dolayısıyla biz oranın Bakanlıktan gelecek en kısa zamandaki ödenek ve talimat doğrultusunda yıkılmasını bekliyoruz. Hal böyle olunca biz geçen 29 Ekim'de de törenlerde orayı kullanamadık. O tarafa kendimiz de geçmedik. Dolayısıyla böyle bir risk varken biz oraya kimseyi alma gibi bir lüksümüz olamaz, böyle bir riske giremeyiz. Belki düşük ihtimal, belki yüksek ihtimal bilmiyoruz ki riskli olacak oraya çıkıldığında bir şey olmayacak. 3-5 kişi çıkınca bir şey olacak bilemiyoruz. Ama böyle bir teknik rapor varken ne ben ilin valisi olarak, ne kimse böyle riski üstlenip de oraya seyirci alamaz" dedi.



"Kale arkası Vitraspor seyircisi, mavi portatif tribüne Bilecikspor seyircisi alınacak"



Vali Elban, seyircinin alınacağı yerleri kulüplere söyleyerek, "Metallerin olduğu bizim de kutlamalarda kullandığımız mavi tribün ve kale arkası tribün kalıyor. Dolayısıyla biz arkadaşlarımızla baktık ayarladık. Kale arkasını deplasmana gelen Bozüyük takımı için uygun olduğunu düşünüyoruz. Öbür metal olan tarafında şeref tribünün karşısındaki mavi tribünde ev sahibi takımın olması gerektiğini düşünüyoruz. Orada bir handikabımız var. O da metal tribündeki seyirci sayısı sınırlı. Mecburen yanlara da alacağız. Ama orada kulüp yöneticilerinin sağduyulu olması ve yardımcı olması gerekiyor. Oranın da kapasitesinin üzerinde seyirci almak gibi zorlama olmaması lazım. Bu sefer de onların can güvenliği tehlikeye düşecek. Kapasitenin üzerinde seyirci girmemesi lazım. Giremeyen seyirci de bizi almıyorlar, az seyirci alıyorlar havası vermemesi lazım. Metal tribünün sağ ve solundaki kapasitesi belli. Oraya giren insanların can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde ne kadar insan alıyorsa alırız oraya. Ama can güvenliğin tehlikeye atmaya başladığı andan itibaren seyirci alınması kesilmesi lazım. Çünkü o içeriye girenlerin can güvenliği de bize emanet. O sorumluluk da bize ait. Böyle gereksiz bir propaganda da yapılmaması lazım. Bozüyük de aynı şekilde kale arkasındaki kapasitesi belli. Orada da Bozüyük'e de şöyle bir sorumluluk düşüyor. Oranın haddinden daha fazla adam getirilmemesi lazım. Biz stadın güvenliğini alırken dışarıda da bu sefer kontrol dışı taraftarlar olmaması lazım ki birbirleriyle gereksiz müdahale, gereksiz bir elektriklenmeye sebebiyet vermeyelim. Kapasiteyi de az çok biliyorsunuz zaten. Ona göre yeterli miktarda ne az, ne fazla yeterli miktarda seyirci getirirseniz bizde her iki tarafında güvenliğini almak için her türlü tedbiri düşünüyoruz. O konuda gayret sarf ediyoruz. İki takımın seyircisi giriş ve çıkışlarda birbirlerine çok yaklaşmasın diye kapı açıyoruz zaten kale arkasına. Bozüyük taraftarını diğer kapıdan alacağız birbirine çok yaklaştırmayacağız giriş ve çıkışlarda. Neticede biz kaybetmeyeceğiz. Her ikisi de bizim takımımız" dedi.



""Vitraspor'un Bozüyüksporla bir alakası yok, bizim seyircimiz de yok"



Konuşmanın ardından söz alan Vitraspor Başkanı Tahit Çiftçi, Vitraspor'un Bozüyüksporla bir alakaları olmadığı söyleyerek, "Daha önce Bozüyük- Bilecik arasındaki taraftar arasındaki kavgalarda biz taraf değiliz. Dolayısıyla bizim bir taraftarımızın olup bu mücadele içinde bu şekilde olaylara sebebiyet vereceğini taraftarımız olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Zaten biz normal şartlar altında da deplasmana giderken taraftar götürmemeyi ve her iki halükarda taraftar alamama yönünde hareket ediyoruz. Burada ama tabi ki şöyle bir şey var. Bozüyük'teki insanlar maçı izlemek için ekstra gerek Bozüyük Belediye Başkanı, gerekse kendi içerisinde organize olup maça gelmek istiyorlar. Dolayısıyla bizde bunun için bir şey demiyoruz. Burada bizim için kilit nokta şu; biz buraya yaklaşık 3 ay önce U17 maçı içinde geldik. U17 maçı dahil her maçta taşlandık. Eğer güvenlik alınamayacaksa bu maçı seyircisiz veya başka bir yerde oynayalım. Bizim korkumuz seyirciler arasında yaşanacak olaylar. Gerekli önlemler alınamayacaksa, ye seyircisiz, ya da başka bir yerde oynamayı talep ediliyoruz" dedi.



"Maçın seyircisiz veya başka bir il veya ilçede oynanması Bilecik'in bir ayıbıdır"



Bu söz üzerine araya giren Bilecik Valisi Süleyman Elban, gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyerek, "Böylesi önemli bir maçın seyircisiz veya başka bir il ve ya ilçede oynanması Bilecik'in bir ayıbıdır. Gereken ne ise yapılacak, siz merak etmeyin. Biz bir taraftarın burnu kanamaması için gerekli tüm güvenlik önlemleri ve stada giriş çıkışları ayarladık. Vitraspor taraftarına stadın bilet gişesini olduğun yerden bir yer açarak taraftarı oradan kale arkasına alacağız. İnşallah zevkli ve güzel bir müsabaka olur" dedi.



Öte yandan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, alınan karara saygı duyduklarını belirterek, centilmence bir maç olmasını diledi. - BİLECİK