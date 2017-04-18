Son Saniyelerde Topukla Gelen Gol Seyirciyi Büyüledi

Amerika Liginde Montreal Impact, 93.dakikada Anthony Jackson-Hamel'in topukla attığı gol seyirciyi coşturdu.

Son Saniyelerde Topukla Gelen Gol Seyirciyi Büyüledi

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS)' de 93.dakikada gelen gol izleyicileri büyüledi.Montreal Impact ve Atlanta United arasında gerçekleşen mücadele de Anthony Jackson-Hamel'in topukla attığı gol seyircileri coşturdu.


Amerika Futbol Ligi (MLS) 6. hafta mücadelesinde Montreal Impact evinde Atlanta United'la karşılaştı.Maçı Montreal Impact'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.Maça damgasını vuran olay ise Kanadalı forvet Anthony Jackson-Hamel'in 93.dakikada topukla attığı gol oldu.


Maçın 93.dakikasında ceza sahası dışından gelen topa topukla vuruş yapan Kanadalı oyuncu seyirciyi büyk sevince boğdu.


Montreal Impact bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken Atlanta United 8 puanda kaldı

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