Son Saniyelerde Topukla Gelen Gol Seyirciyi Büyüledi

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS)' de 93.dakikada gelen gol izleyicileri büyüledi.Montreal Impact ve Atlanta United arasında gerçekleşen mücadele de Anthony Jackson-Hamel'in topukla attığı gol seyircileri coşturdu.



Amerika Futbol Ligi (MLS) 6. hafta mücadelesinde Montreal Impact evinde Atlanta United'la karşılaştı.Maçı Montreal Impact'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.Maça damgasını vuran olay ise Kanadalı forvet Anthony Jackson-Hamel'in 93.dakikada topukla attığı gol oldu.



Maçın 93.dakikasında ceza sahası dışından gelen topa topukla vuruş yapan Kanadalı oyuncu seyirciyi büyk sevince boğdu.



Montreal Impact bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken Atlanta United 8 puanda kaldı