Son Şampiyon Kayra Sayit Yarın Mindere Çıkıyor

Türkiye Avrupa Judo Şampiyonası İkinci Gününde de Madalya Kazanamadı.



ERCAN ATA-VARŞOVA /DHA (Fotoğraflı) Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Judo ferdi ve takım şampiyonası ikinci gününde, mindere çıkan 5 sporcumuz şampiyonayı madalyasız tamamladı. 42 ülkeden 363 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonasının ilk gününde, Türkiye adına 5 sıklette 6 sporcu mindere (Tatamiye) çıktı. Kadınlar da 70 kilo maçlarında mindere çıkan Şükran Bakacak ve Büşra Katipoğlu Alman rakiplerine (Waza-ari) 1-0 yenilerek, şampiyonayı madalyasız tamamladılar. Erkekler de ise 73 kg Hasan Vanlıoğlu Azarbaycan, 81 kg da İlker Güldüren, İtalyan ve Murat Bektaş ise Rus rakiplerine yenilerek elendiler.



SON ŞAMPYON KAYRA YARIN MİNDERE ÇIKIYOR



Avrupa şampiyonası üçüncü günü son (2016 Kazan) Avrupa şampiyonu milli sporcu Kayra Sait madalya için Polonya'da mindere çıkacak. + 78 kiloda mücadele edecek olan Kayra, ilk turu bay geçti. 2. Turda ise Gürcüstan'lı Elene Kebatze ile karşılaşacak olan olimpik milli sporcu Sayit, bu karşılaşmayı kazandığı taktirde çeyrek finale yükselecek. Ferdi müsabakalar Erkekler ise İlk turu 90 kg da bay geçen Batuhan Efemgil 2. Turda Max Stewart (İngiltere), + 100 kg da Feyyaz Yazıcı Ulatzislau Tsiarpitski (Belarus) ve Semih Adıyaman Kamil Grabovski (Polonya) le karşılaşacaklar.