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Son Modeller İstanbul Autoshow'da
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Son Modeller İstanbul Autoshow'da

Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.

Son Modeller İstanbul Autoshow'da

Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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