Son Model Otomobiller İstanbul Autoshow'da

Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound (yaklaşık 11,2 milyon lira) değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Autoshow, 30 Nisan'a kadar otomobilseverleri ağırlayacak.



Bu yıl "Geleceğe Yakından Bakın" temasıyla düzenlenen fuarda markalar, yenilenen modellerinin yanı sıra geleceğin otomobil tasarım ve teknolojilerini de sergiliyor.



Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu, 2,4 milyon pound değerindeki "Vulcan" modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da tanıtıyor.



SsangYong'un gelecekteki tasarım ve ürün geliştirmeyle ilgili vizyonunu gösteren yeni XAVL konsepti de Cenevre Otomobil Fuarı'ndan sonra dünyada ilk kez İstanbul Autoshow'da otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.



Türkiye'de hibrit teknolojisine yoğun ilginin başladığı bir dönemde, bu teknolojinin öncülerinden Toyota, fuara geniş hibrit ürün gamıyla katılıyor. Marka, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius'un son versiyonunu otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.



İlk kompakt lüks hibrit otomobil



Ford da üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da sergiliyor. Ziyaretçiler, ayrıca efsane Mustang'in yanı sıra gücü ve çevik sürüşüyle kendine hayran bırakan Focus RS ve yüksek performanslı Focus ST'yi de Ford standında görebiliyor.



Lexus, İstanbul Autoshow'da "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmi için tasarlanan SKYJET uzay aracını tanıtıyor. Dünyanın ilk kompakt lüks hibrit otomobili olan CT 200h, İstanbul Autoshow'la birlikte Türkiye pazarına giriş yaparken, marka, fuarda "F Performance" modelleri RC F ve GS F'yi de otomobil severlerle buluşturuyor.



Fiat ise ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider'ı İstanbul Autoshow'da sergiliyor. Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilerek motor sporlarına uygun olarak yeniden hazırlanan Egea Hatchback ve Egea Sedan da Fiat standında sergileniyor.



Peugeot Instinct Concept, markanın otomobilin geleceğini nasıl gördüğünü ziyaretilere tanıtırken, Hyundai de fuarda yeni i30 ve IONIQ gibi iki önemli modelinin prömiyerini gerçekleştiriyor.



Renault'nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model Trezor da fuarda sergileniyor. Marka, artık rekor düzeyde 400 kilometrelik sürüş menzili sunduğu elektrikli modeli ZOE ile de bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor.



Yenilenen ürün gamıyla İstanbul Autoshow'da yerini alan Dacia da ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC ile ilgi çekiyor.



Prizden şarj edilebilen ilk hibrit SUV



Fuarda, Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve All-Terrain ile Mercedes-AMG GT R modelleri Türkiye'de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunuyor. Mercedes-Benz'in orta sınıf SUV segmentinde ilk kez prizden şarj edilebilen hibrit özelliğini sunduğu GLC 350 e 4MATIC modelinin yanı sıra, 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan Vision Mercedes-Maybach 6 konsept otomobili de fuarda yer alıyor.



Japon otomotiv devi Nissan, İstanbul Autoshow'da Nissan Intelligent Mobility yaklaşımıyla geliştirdiği BladeGlider ve güncel modellerini otomobil severlerle buluşturuyor.



Honda ise İstanbul Autoshow'da süper spor segmentindeki üyesi NSX modelinin yeni nesli ile kompakt sporcu Type R'ın yeni neslini tanıtıyor. 581 beygirlik bir güç üretebilen ve markanın ikonu olan NSX, tamamen el yapımı olarak üretiliyor. NSX, özel siparişle müşteriye sunulacak. Honda, performans bölümünde yol versiyonu spor otomobillerinin yanı sıra Formula 1 aracını da sergiliyor.



Mitsubishi Motors da yeni yüzlü ASX ve artan donanım seviyesi ile 2017 model L200'leri İstanbul Autoshow'da otomobil severlerle buluşturuyor.



Sınıfının en gelişmiş 4x4 sistemlerine sahip, en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekecek Jeep Compass da fuarda tanıtılıyor.



- Klasik ve yarış otomobilleri de sahnede



Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği İstanbul Autoshow 2017'de, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alıyor.



Türk Telekom, fuarda Türkiye'de ilk kez bireysel araç sahiplerine özel sunduğu Araç Kontrol ve Güvenli Motosiklet ürünlerini tanıtıyor. Şirket, ayrıca ziyaretçilere Formula 1 aracıyla gerçek zamanlı sürüş deneyimi de yaşatıyor.



İstanbul Autoshow 2017'nin ana sponsorluğunu üstlenen Shell de misafirlere dijital inovasyonlarından biri olan Shell Mobil Uygulaması'nı deneyimletiyor.



Yüksek teknolojili küçük seri otomobiller üreten Onuk da yarış ve cadde araçlarıyla fuarda yer alıyor. Flo Rida sahne adıyla tanınan ABD'li rapçi Tramar Dillard'ın da Türkiye'ye gelerek araçlarından birine talip olduğu marka, daha çok ABD'deki otomobil severlere hitap ediyor.



Fuarda ayrıca, birbirinden değerli ve özel klasik otomobillerle birlikte farklı markaların yarış araçları da sevenleriyle buluşuyor.



İstanbul Autoshow, 30 Nisan'a kadar hafta içi 12: 00-21: 00, hafta sonu ise 11: 00-21: 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.