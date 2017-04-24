Son Kiloları Vermek İmkansız Değil

ADANA'da uzman diyetisyen Fadime Özgök Şenses, diyet yapanların vermek istediği son kilolar için sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.



Son kiloların inatçı olduğunu belirten Fadime Özgök Şenses, "Bu kilolarla baş edebilmenin en etkili yolu kesinlikle sabırlı olmaktır. Bunun nedeni kilomuz fazla iken vücudumuzun bu fazla kiloyu taşımak için daha fazla enerji harcamasından kaynaklanır. Yani fazla kiloya bağlı metabolizmamız daha hızlı çalışır. Bu demek oluyor ki kilo verdikçe metabolizma çalışma hızı da yavaşlar. İdeale yaklaştıkça vücut daha korumacı davranır" dedi.



SON 3 KİLOYU VERMENİN İPUÇLARI



Özellikle son 3 kilonun verilmesi için ipuçları veren Şenses şöyle devam etti:



"Her gün sabah aç karnına 1 bardak su içerek güne başlamaya devam etmelisiniz. Gün boyunca 1.5-2 litre su tüketilmeli. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Kahvaltısız güne başlamamalıdır. Metabolizmayı hızlandırmanın en iyi yolu, protein içeren bir kahvaltı ile güne başlamak süt, yumurta, peynir, en iyi tercihlerdir. Lifli gıdalar metabolizmayı hızlandırır. Az su içilirse alınan lifin etkisi az görülür.



Bir öğün salata şeklinde tercih edilmeli. Salata içinde et, tavuk veya balık gibi protein kaynaklarının ızgara olması tercih edilmeli. Kuru bakliyatlar da salata gibi kullanılabilir. Dışarıda yemek yememeye dikkat edilmelidir. Özellikle soslu, yağlı gıdalar kalori alımını arttıracaktır. Tüketilecek gıdalar daha çok haşlama veya ızgara tarzında olmalıdır. Öğünlerde pilav- makarna tercih etmek porsiyon kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle öğle-akşam yemeğinde daha çok tam buğday ekmeği tercih edilmeli.



ARA ÖĞÜN ÇOK ÖNEMLİ



Kilo vermek isteyenlerin mutlaka ara öğün tüketmeleri gerektiğine dikkat çeken Şenses sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ara öğün şart. Sabah-öğle arası en çabuk geçen saatler. Bu saatlerde ihtiyaç duyulmuyorsa ara öğün yerine yeşil çay gibi metabolizmayı hızlandıran içecekler alınabilir. Ancak şeker kullanılmamalıdır. Öğleden sonra veya akşam yemeği sonrası ara öğün olmazsa olmaz. Öğleden sonra bir bardak ayran veya sütle metabolizmanızı hızlandır. Yanına meyve veya kepekli brokoli tüketmek akşam yemeğinde yarı aç yarı tok olmanı sağlar. Akşam yemeğinden sonraki ara öğüne dikkat edilmeli. Genellikle tercih edilen meyvelerde aşırıya kaçmamalıdır



Süt ve süt ürünlerinin kilo vermeye katkısı vardır. Özellikle kefir içindeki probiyotikler, bağırsakların çalışmasına da yardım eder ve metabolizmayı hızlandırır. Kefiri beslenmeye dahil etmek çok önemlidir. Sporu hayattan çıkarmamak gerekir. İdeal kiloya gelinse da spor bırakılmamalıdır. Haftada en az 150 dakika yürüyüş yapmak metabolizmayı hızlandıracaktır."



- Adana