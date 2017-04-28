Son İşinde Suçüstü Yakalanıp, Tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, daha önce birçok kez motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 19 yaşındaki R.Ç., bu kez polis tarafından suçüstü yakalanınca tutuklandı.



Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce 37 kez motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alınıp sevk edildiği adliyelerde serbest bırakılan R.Ç.'yi dün gece Yenimahalle Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin yakınında olduğunu farkedip, takibe aldı. R.Ç., motosikleti çalmak isterken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.Ç., tutuklandı.



- Aydın