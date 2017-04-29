Son Fotoğrafları

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatının kubbesinin beton dökümü sırasında meydana gelen göçükten 5 dakika önce çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıktı. Atakum ilçesinde Kevser Camisi inşaatının kubbesi beton dökümü sırasında çöktü. Kalıbın çökmesi sonucu 6 işçi enkaz altında kaldı. Tonlarca betonun altında kalan işçilerden 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Olay gerçekleşmeden 5 dakika önce işçilerin çalışırken cep telefonuyla görüntülenen bir fotoğrafı ortaya çıktı.



(Şahin Binici/İHA)