Son Fiyat 7,5 Milyon Euro

Ligin ilk yarısında ciddi şekilde savunma krizi yaşamasına rağmen, henüz Ahmet Çalık dışında bir transfer yapamayan Galatasaray Yönetimi, şimdi de forvet kriziyle boğuşuyor. Çin, Japonya ve ABD kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan, takımın ilk 11 oyuncusu Lukas Podolski her an Cim Bom'dan ayrılabilir.

Yönetim, tecrübeli oyuncu için 7.5 milyon Euro bonservis limiti belirlemiş durumda. Bu parayı veren, Poldi'yi de ikna etmesi durumunda işi bitirecek gibi görünüyor.

Ancak yönetimin, Podolski'ye daha önce verdiği 1 haftalık süre çoktan doldu. Eğer Alman futbolcu önümüzdeki günlerde takımdan ayrılırsa, ondan doğan boşluğun hangi forvetle hangi şartlarda doldurulacağı belirsiz.

Kaynak: Sporx