Son Filminde 10 Milyon Lira Zarar Eden Mahsun Kırmızıgül, Düğünde Sahne Aldı

Son filmi tutmayan ve 10 milyona yakın zararı olan Mahsun Kırmızıgül, 10 yıl sonra yeniden sahnelere döndü.

Son Filminde 10 Milyon Lira Zarar Eden Mahsun Kırmızıgül, Düğünde Sahne Aldı

0 yıl önce sahneleri bırakarak sinema sektörüne ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, son filminden yaklaşık 10 milyon lira zarar etti.

AZERİ İŞ ADAMININ DÜĞÜNÜNDE SAHNE ALDI

Zararını kapatmak isteyen Kırmızıgül, Azeri iş adamı Mübariz Mansimov'un Çırağan Sarayı'ndaki düğününde sahneye çıktı.

DÜĞÜNE KATILANLARI EĞLENDİRDİ

Defalarca bir daha sahneye çıkmayacağını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, düğüne katılanları doyasıya eğlendirdi.

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