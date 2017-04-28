Başarılı grup Son Feci Bisiklet, 28 Nisan'da Akasya Kültür Sanat'ta...



Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Akasya Kültür Sanat



Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Son Feci Bisiklet



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır