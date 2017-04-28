Son Feci Bisiklet

Başarılı grup Son Feci Bisiklet, 28 Nisan'da Akasya Kültür Sanat'ta.

Son Feci Bisiklet

Başarılı grup Son Feci Bisiklet, 28 Nisan'da Akasya Kültür Sanat'ta...

Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya Kültür Sanat

Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Son Feci Bisiklet

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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