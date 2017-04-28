Son Feci Bisiklet
Başarılı grup Son Feci Bisiklet, 28 Nisan'da Akasya Kültür Sanat'ta.
Başarılı grup Son Feci Bisiklet, 28 Nisan'da Akasya Kültür Sanat'ta...
Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Akasya Kültür Sanat
Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Son Feci Bisiklet
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io