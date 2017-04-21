Son Feci Bisiklet

Son Feci Bisiklet, 21 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta.

Son Feci Bisiklet

Son Feci Bisiklet, 21 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta...

Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş

Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Son Feci Bisiklet

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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