Son Feci Bisiklet, 21 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta...



Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Son Feci Bisiklet



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır