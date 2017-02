Son Feci Bisiklet, şubat ayında IF Performance Hall Ataşehir'de...



Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.



Kendi şehrinde, her zamanki mekanında çift konser ile gerçekleşecek bu özel performansların biletleri satışta.