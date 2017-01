Ankaralı rock müzik grubu Son Feci Bisiklet, 14 Ocak'ta Container Hall'da...



Son Feci Bisiklet, 2011 yazında Arda Kemirgent (vokal, gitar) ve Can Sürmen (davul) tarafından Ankara'da kuruldu. Sanılanın aksine bisiklet sporuyla bir ilgisi bulunmayan ikili, grubun ilk 6 şarkısını kaydedip "Son Feci EP" adı altında dinleyiciye sundu.



Şarkılara gösterilen ilgiden hoşnut olan ikili, gruba Efe Güner (bas gitar) ve Erkin Sağsen'i (gitar) katıp ilk konserini Ankara'nın Manhattan'ında verdi. Aynı dönemde Babajim Stüdyosu'nun düzenlediği "2. Be the Band" yarışmasında ilk 10 grup arasına girmeyi başaran ve Roxy Müzik Ödülleri'nde finale kalan Son Feci Bisiklet; 2012'yi beste çalışmaları ve çeşitli konserlerle süsledi.



Bu dönemde grupta bir oyuncu değişikliğine gidildi ve bas gitara Efe Güner'in yerine Ozan Özgül geldi. Bu değişiklikten sonra 2 yeni single çıkaran grup, son olarak "Bu Kız" isimli single'ını yayımladı ve konser trafiğini yoğunlaştırdı.



Bas gitar: Ozan Özgül



Gitar, vokal: Arda Kemirgent



Bam bam: Can Sürmen



Lead gitar: Erkin Sağsen