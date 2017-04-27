Son Erkek Kuzey Beyaz Gergedan Tinder'da Eş Arıyor

Dünyada kalan son erkek kuzey beyaz gergedanı, ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder'a katıldı. 'Sudan' adlı beyaz gergedanın çiftleşmek için çok yaşlı olduğu belirtilse de bilim insanları Sudan'ın spermleri ile hayattaki dişileri döllemeyi ve türün devamını sağlamayı umuyor.

TİNDER ÜZERİNDEN BAĞIŞ TOPLANACAK

'Ogilvy Arica' adlı iletişim ajansından Matthieu Plassard Sudan için açtıkları Tinder profilinin 190 ülkede,40 dilde yayınlanacağını belirterek "Tinder ilk kez böyle bir şey yapıyor" dedi.

Kenya'daki 'Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nde yaşayan Sudan, sürekli gözlem altında tutuluyor. Tam 43 yaşında olan Sudan'ın hiç yavrusu olmadı. Daha önce hayattaki son 2 dişi kuzey beyaz gergedan ile çiftleştirme çabaları da başarısız oldu.

Bu nedenle gergedanın bakımından sorumlu olan ekip Sudan'ın spermlerini kullanarak tüpte dölleme (IVF) işleminin maliyetini karşılayabilmek için fon arıyor.

Gergadanın profil sayfasına girerek beğenme anlamına gelen 'sağa kaydırma' işlemini yapanlar Sudan için yardım toplanan bir sayfaya yönlendiriliyor.

Yapay döllenme işlemi için 10 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Eğer her şey yolunda giderse bilim insanları yapay dölleme ile 5 yıl içinde 10 üyeli bir kuzey beyaz gergedan sürüsü oluşturmayı umuyor.

'TÜRÜMÜN KADERİ BANA BAĞLI'

Sudan'ın profil sayfasında yazanlar da oldukça esprili.

Profil sayfasında "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama gerçekten de türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteriyorum. Eğer önemliyse 1.83 cm boyunda ve 2268 kiloyum" ifadeleri yer alıyor.

Kuzey beyaz gergedanlar, Orta Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalabilen ender gergedan türlerinden biri olarak görülüyordu ancak boynuzları nedeniyle avcıların hedefi haline gelince sayıları hızla azaldı.