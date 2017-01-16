Son Düşman Askerinin Gelibolu'dan Ayrılışının 101. Yılı

Son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrılmasının 101. yılı dolayısıyla Seddülbahir köyünde tören düzenlendi.



9 Ocakta yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende 9 Ocak tarihinin Çanakkale için önemine değinerek, bu tarihte, Türk askerinin 8,5 ay aslanlar gibi savaşarak vatanını, namusunu, bayrağını ve kutsal saydığı değerleri savunduğunu belirtti.



Kaşdemir, "9 Ocak, son düşman askerinin topraklarımızdan çekildiği tarihtir. 9 Ocak Müslüman Türkün vatanı, bayrağı, İstiklali için ölümü hiçe sayarak cansiparhane savaştığı, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımızın dört bir yerinden gelen kahramanlarla yan yana omuz omuza bu coğrafyayı vatan yapmak için yurt tutmak için ölümüne savaştığı tarihtir." dedi.



Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın sadece Türk değil, dünya tarihi için ne kadar önem ifade ettiğini bildiklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Çanakkale demek kahramanlık demek. Çanakkale ruhu demek, vatan evlatlarının vatan toprağı, bağımsızlığımız ve bayrağımız söz konusu olduğunda nasıl ileri atılarak vatanı savunduğumuz ve ne kadar karşımızda güçlü bir kuvvet olursa olsun onlara geçit vermediğimizin bir göstergesidir. Bizler burada bir vatan müdafaası yaptık. Topraklarımızı savunduk. Canımıza kast edenlere karşı müthiş bir direniş gösterdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün cephe komutanları müthiş bir sevk ve irade ile bu savaşı kazanması bilmişler ve dünyaya Çanakkale'yi altın harflerle yazdırmayı bilmişlerdir."



Konuşmanın ardından köy camisinde şehitler için sela okundu, Çanakkale Mehter Takımı gösterileri sundu.



Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, daire amirleri, muharip gaziler, askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Törene katılanlara daha sonra pilav ikram edildi.