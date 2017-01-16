Son Düşman Askerinin Gelibolu'dan Ayrılışı Kutlandı

Çanakkale Savaşları'nda son düşman askerinin Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndan ayrılmasının 101'inci yıl dönümü Seddülbahir köyünde kutlandı.



9 Ocakta yapılması planlanan, ancak hava muhalefeti sebebiyle ertelenen tören, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "9 Ocak, 8 buçuk ay aslanlar gibi savaşarak vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı ve kutsal değerlerimizi savunduktan sonra son düşman askerinin topraklarımızdan çekildiği tarihtir. 9 Ocak, Müslüman Türk'ün vatanı, bayrağı, istiklali için ölümü hiçe sayarak can siperane savaştığı tarihtir. Topraklarımızı savunduk. Canımıza kast edenlere karşı müthiş bir direniş gösterdik" dedi.



101 yıl önce bu kıyılarda son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrılışını duyurmak için ezanlar okunarak selalar verildiğini hatırlatan Kaşdemir, "Bizler de 101 yıl önce aynı şeyi tekrar etmek istiyoruz" dedi.



Ardından köy cami minaresinden ezan ve sela sesleri yükseldi. Çanakkale Mehter Takımı konser verdi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire amirleri, muharip gaziler, askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ıı kerim tilaveti, okunan dualar ve pilav ikramının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE