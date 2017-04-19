Son Dakika! YSK, Referandumun İptali İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti!

16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasının ardından muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na tepki göstermişti.

Halk oylamasının ardından harekete geçen CHP, HDP ve Vatan Partisi, YSK'ya referandumun iptali için başvuru yapmıştı.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDETTİ

YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruları reddetti. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.

YSK'dan yapılan açıklamada, "Halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün 10.30'da başlayan YSK toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her 3 talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda, 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibarıyla karar verilmiştir." denildi.