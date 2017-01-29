Son Dakika: Trabzonspor'un Yeni Stadının Adı 'Medical Park Arena' Oldu

İSTANBUL / DHA.

Son Dakika: Trabzonspor'un Yeni Stadının Adı 'Medical Park Arena' Oldu

İSTANBUL / DHA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bordo Mavili Takım, Trabzonspor, Istanbul, İstanbul, Dha