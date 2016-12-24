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TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li Vekiller Birbirine Girdi!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li Vekiller Birbirine Girdi!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin yeni anayasa teklifiyle ilgili maddelere geçilmesini istemesi üzerine AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi. Şişeler havada uçuştu.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li Vekiller Birbirine Girdi!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AK Parti'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında oldukça sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER SESLERİNİ YÜKSELTTİ

Anayasa teklifine ilişkin görüşmelerin sürdüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Partili üyelerin verdiği kifayet-i müzakere yani teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin sonlandırılması ve maddelere geçilmesi teklifi kabul edildi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, maddelere geçildiğini açıklayarak, birinci madde üzerinde söz isteyen olup olmadığını sorunca tartışma daha da büyüdü. CHP ve HDP'liler, bu gelişme karşısında seslerini yükseltti. Bu sırada MHP'li üyeler yerlerinde oturuyordu. Tartışma daha da büyüyünce MHP'lilerin de ayağa kalktığı görüldü.

CHP'Lİ ALTAY PET ŞİŞE FIRLATTI

Tartışmalar devam ederken CHP'li Engin Altay, kendisine hareket ettiğini iddia ederek AK Partili Kemalettin Yılmaztekine'e pet şişe su fırlattı. Anayasa teklifine ilişkin görüşmelerin sürdüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Partili üyelerin verdiği kifayet-i müzakere yani teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin sonlandırılması ve maddelere geçilmesi teklifi kabul edildi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, maddelere geçildiğini açıklayarak, birinci madde üzerinde söz isteyen olup olmadığını sorunca tartışma daha da büyüdü. CHP ve HDP'liler, bu gelişme karşısında seslerini yükseltti. Bu sırada MHP'li üyeler yerlerinde oturuyordu. Tartışma daha da büyüyünce MHP'lilerin de ayağa kalktığı görüldü.

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