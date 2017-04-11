Son Dakika! Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü

Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonucu 2 Rus askeri öldü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Rus askerinin saldırı sonucu öldüğü bir Rus askeri doktorun da yaralandığı bildirildi.

HAVAN TOPUYLA SALDIRDILAR

Reuters'ın RIA'dan aktardığına göre, iki Rus askerinin muhaliflerin operasyonu sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusuyla birlikte bulunan Rus askeri eğitimci ve danışmanlar, havan toplu saldırıya uğradı. Saldırı sonucu iki Rus askeri hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.