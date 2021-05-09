Son Dakika: Süper Lig'e çıkan takım belli oldu! Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi!

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?