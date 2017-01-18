Son Dakika! Roma'da Peş Peşe Üç Korkutan Deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün İtalya'nın orta kesimlerinde art arda üç deprem meydana geldiğini açıkladı. İtalya'nın orta kesimlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 50 dakika sonra yeni bir deprem daha oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 5.7. İlk sarsıntının merkez üssü başkent Roma'nın 111 kilometre kuzeydoğusu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, iki deprem arasında aynı bölgede en büyüğü 3.2 olan 5 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

METRO TAHLİYE EDİLDİ

Depremler, başkent Roma'da binaları salladı, Reuters haber ajansı metronun tahliye edildiğini bildiriyor. AFP'nin ahberine göre, depremin ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı binası ve çok sayıda okul da boşaltıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da şiddetli bir deprem hissettiklerini yazdı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, ilk sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise, ilk sarsıntının merkez üssünün geçen yıl Ağustos ayında yıkıcı bir depremin olduğu Amatrice'e 7 kilometre olduğunu duyurdu.

GEÇEN YIL 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtalya'da geçen yıl Ağustos ayında başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirmişti.



Ekim ayı sonunda yine ülkenin orta kesimlerinde 5.4 ve 5.9 büyüklüğünde iki deprem olmuştu. Büyük paniğe yol açan depremlerden iki gün sonra bu kez ülke 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Can kaybı olmayan depremlerde tarihi yapılar yıkılmıştı.