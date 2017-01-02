Reina Saldırısıyla İlgili Gözaltına Alınanların Sayısı 12'ye Yükseldi!

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

VATAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.

SAYI 12'YE YÜKSELDİ

Akşam saatlerinde ise saldırıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükselmiş oldu.