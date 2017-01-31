Reina Saldırısında Yeni Gelişme! Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 14 kişi savcılık sorgusunun ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık şüpheliler arasında yer alan İlyas Mamaşaripov hakkında ayrıca "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklama talebinde bulundu.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Reina saldırısını planlayan ve terörist Abdulkadir Masharipov'un saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 14 şüpheli tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama talebi yazısında 14 şüphelinin soruşturma konusuna ilişkin tek tek eylemleri sıralandı.

SALDIRI DETAYLARI ŞİFRELİ SES KAYDINDA

Sevk yazısında şüpheli İlyas Mamaşaripov'un, kod adı Hoca Aka olan DEAŞ emirinin yardımcısı olduğu belirtildi. Ayıca Mamaşaripov'un Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov ile saldırıdan önce 20 gün aileleri ile birlikte aynı evde kaldıkları ve Reina saldırısının planlama aşamasında yer aldığı anlatıldı. Evde yapılan aramalarda saldırıya ilişkin Abdulkadir Masharipov ait şifreli ses kayıtlarının olduğu bir tabletin de ele geçirildiği de sevk yazısında anlatıldı.

TERÖRİST EYLEMDEN ÖNCE EŞİNE, "BURALARDA KALMAYIN"

İlyas Mamaşaripov'un eşi olan Marhaba Abduloeva'nın da saldırıdan haberdar olduğu anlatılan sevk yazısında, Abduloeva'nın ifadesinde Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un olay gecesi saat 01.30'da eşine, "Buralarda kalırsanız zarar görürsünüz" dediği belirtildi. Şüpheli Khıkmatıllo Zokırov'un saldırıyı planlayan ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari DEAŞ'lı terörist Baro kod adlı Osman Sodırov ile irtibatlı olduğu belirtildi.

KANLI SİGARA PAKETİ ELE VERDİ

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Doulaıtı Maımaıtıalı'nın saldırganı evinde sakladığı anlatılırken, evde yapılan aramada saldırı sırasında elinden yaralanan terörist Abdulkadir Masharipov'un kan izlerinin bulunduğu bir sigara paketi bulunduğu belirtildi. Reina saldırısından sonra Zeytinburnu'na giden terörist Abdulkadir Masharipov'a burada yardım eden ve bindiği taksinin parasını vererek kalacak yer bulduğu iddia edilen şüpheler de tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenler arasında.

SAKLANMASINA YARDIM EDEN KİŞİ DE MAHKEMEDE

Ayrıca şüpheli Abdulkeremu Maımaıtıbudula'nın saldırının ardından saldırganın naklinin sağlanması için DEAŞ militanlarına bilgi veren kişi olduğu belirtildi.Savcılık ayrıca şüpheliler arasında yeralan İlyas Mamaşaripov hakkında ayrıca "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklama talebinde bulundu.

Hürriyet / Damla GÜLER